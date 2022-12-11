حبس مالك مركز طبي يجري العمليات دون ترخيص بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس مالك مركز طبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإدارة مركز طبى لإجراء عمليات جراحية غير مشروعة، بمنطقة كرداسة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة، بإدارة مركز طبي لإجراء عمليات طبية غير مشروعة كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المركز المشار إليه وأمكن ضبطه، و5 عاملين آخرين.

كما تم ضبط كمية من أقراص الترامادول المخدرة، مبلغ مالي، حصيلة نشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.