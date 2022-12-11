سموحة يستضيف المقاولون فى مباراة تصحيح الأوضاع ببطولة الدورى

يستضيف سموحة فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم باستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري الممتاز .

المباراة بين جريحين حيث خسر سموحة في الجولة الماضية أمام أسوان وخسر المقاولون أمام بيراميدز إضافة الى أن الفريقين يعانيان من العقم التهديفي حيث سجل كل منهما ثلاثة أهداف في خمس مباريات ويسعى كل فريق لتجاوز كبوته على حساب الأخر .

سموحة بقيادة طارق العشري يحتل المركز الثالث عشر برصيد خمس نقاط من فوز واحد على الإسماعيلي والتعادل مع البنك الأهلي وحرس الحدود والهزيمة أمام الزمالك وأسوان وسجل الفريق ثلاثة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات للهروب من المراكز المتأخرة في جدول الدوري .

طارق العشري المدير الفنى لفريق سموحة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : الهانى سليمان وعمر صلاح وخالد عبد الفتاح ومحمد باسم رشيد ومحمود شبانة وأحمد عبد الحكم وعلي ذكي وصديق أوجولا ومحمد نادي وشريف رضا وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو وأحمد جمال وأحمد شوشة وبنجامين بواتينج وأحمد عبد الرسول وحسين فيصل وممدوح عبدربه ومحمد سعيد مكرونة وأبو بكر ليادي والصباحى عماد..وشهدت القائمة عودة محمود شبانة بعد انتهاء إيقافه.

على الجانب الأخر يحتل المقاولون بقيادة شوقي غريب المركز العاشر برصيد 6 نقاط وبدأ الموسم بثلاثة تعادلات مع غزل المحلة وفيوتشر وفاركو ثم حقق فوزه الأول على سيراميكا كليوباترا لكنه تعرض للهزيمة الأولى في الجولة الماضية أمام بيراميدز وسجل الفريق ثلاثة أهداف ودخل مرماه 4 أهداف ويسعى لتحقيق فوزه الثاني والوصول للنقطة التاسعة والتقدم على سموحة بفارق 4 نقاط .

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده عدي عيد ومحمود عامر ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومحمد عبد العزيز حكم فيديو ومحمود عبد السميع مساعد حكم فيديو .