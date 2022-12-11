«الصحة» تكشف عن الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بمرض جدرى القرود

أعلنت وزارة الصحة عن الحالة الثالثة المصابة بمرض جدي القرود، وهي لرجل يبلغ الـ 39 عامًا، وتم احتجازه في أحد المستشفيات الحكومية وكذلك المخالطون له تجنبًا لانتشار جدري القرود، وبدأ الكثيرون في السؤال عن الفئات الأكثر إصابة بجدري القرود.

الفئات المعرضة للإصابة بجدري القرود

وأوضحت وزارة الصحة عن الفئات المعرضة للإصابة بمرض جدري القرود، خلال الفترة المقبلة، وهم كالآتي:



1- من الفئات المعرضة للإصابة بجدري القرود الفئات المختلطة بمرضى جدري القرود.

2- الأشخاص الذين أقاموا علاقات جنسية مع مرضى جدري القرود.

3- المتصلين بالحيوانات المصابة بجدري القرود.

4- الأطفال وفئة المواليد على شكل خاص، معرضون للإصابة بجدري القرود.

5- من الفئات المعرضة للإصابة بجدري القرود من الدرجة الأولى، الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وأكدت الصحة أنه قد يصاب بعض الأشخاص بأعراض جدري القرود القوية والخطيرة مما يؤدي للوفاة، ولكن حتى الآن الحالات نادرة وقليلة.