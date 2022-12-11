الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تكشف عن الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بمرض جدرى القرود

جدرى القرود
جدرى القرود

 أعلنت وزارة الصحة عن الحالة الثالثة المصابة بمرض جدي القرود، وهي لرجل يبلغ الـ 39 عامًا، وتم احتجازه في أحد المستشفيات الحكومية وكذلك المخالطون له تجنبًا لانتشار جدري القرود، وبدأ الكثيرون في السؤال عن الفئات الأكثر إصابة بجدري القرود.

الفئات المعرضة للإصابة بجدري القرود

وأوضحت وزارة الصحة عن الفئات المعرضة للإصابة بمرض جدري القرود، خلال الفترة المقبلة، وهم كالآتي:


1- من الفئات المعرضة للإصابة بجدري القرود الفئات المختلطة بمرضى جدري القرود.

2- الأشخاص الذين أقاموا علاقات جنسية مع مرضى جدري القرود.

3- المتصلين بالحيوانات المصابة بجدري القرود.

4- الأطفال وفئة المواليد على شكل خاص، معرضون للإصابة بجدري القرود.

5- من الفئات المعرضة للإصابة بجدري القرود من الدرجة الأولى، الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

 

وأكدت الصحة أنه قد يصاب بعض الأشخاص بأعراض جدري القرود القوية والخطيرة مما يؤدي للوفاة، ولكن حتى الآن الحالات نادرة وقليلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف عن الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بمرض جدرى القرود

فعالية «السماء من فوقنا» فى مكتبة الإسكندرية.. اليوم

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022

داغستان.. نفوق 2500 فقمة بشكل جماعى

مقتل جنديين يمنيين أثناء مرافقة موكب أممى شرقى اليمن

رابطة الأندية: نجم الأهلى أفضل لاعب فى الجولة السادسة من الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة