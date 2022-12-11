الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رابطة الأندية: نجم الأهلى أفضل لاعب فى الجولة السادسة من الدورى

الأهلي
الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن فوز أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ونشر الحساب الرسمي للرابطة على فيس بوك " المحارب وصاحب الأداء الرجولي، أكرم توفيق هو لاعب الجولة السادسة بُناءً على اختيار وتصويت المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين ليواصل تربعه على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن فيوتشر صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب. 

أكرم توفيق الاهلى الدورى المصرى غزل المحله

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رابطة الأندية: نجم الأهلى أفضل لاعب فى الجولة السادسة من الدورى

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