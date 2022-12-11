الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عبدالحليم قنديل يكشف سبب نجاح القضاء على فيروس سى

عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الدولة قدمت العديد من المبادرات الصحية وأهمها القضاء على قوائم الانتظار، وتم إجراء مليون ونصف عملية جراحية مختلفة ما بين زراعة كلى، وقرنية، والتي كلفت الدولة مبالغ مالية ضخمة ولكنها قابلة للتجديد.

منظومة التأمين الصحي الشامل أهم شيء فيها الاستدامة

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، الرئيس عبدالفتاح السيسي خفض سنوات تعميمها من 15 سنة إلى 10 سنوات، وأهم شيء فيها الاستدامة والصيانة الدورية.

وأكد أن التأمين الصحي الشامل باشتراطاته هو الطريق لنظام صحي موحد بهذا البلد ويوجد نحو 2 مليون قرار على نفقة الدولة بقدر 12 مليار جنيه.

وأكد أن مبادرة القضاء على فيروس سي،  سبب نجاحها لأن الدولة أخذتها بجدية لأن المصريين حين يأخذون الأمور بجدية كاملة ينجحون وكثير منا عاش فترة كان فيروس سي مرضًا قاتلًا، وكان وباءً يحرق حياة المصريين وهذا إنجاز باهر يمكننا أن نعيد تكراره في مجالات أخرى.

عبدالحليم قنديل المبادرات الصحية التأمين الصحي الشامل فيروس سي نظام صحي موحد

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