الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«فن الرواية العربية» فى صالون الأوبرا الثقافى.. الأربعاء

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

يقيم صالون الأوبرا الثقافى بدار الأوبرا المصرية على المسرح الصغير ندوة بعنوان "فن الرواية العربية"، وذلك فى تمام الساعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022.

 

ويشارك فى الندوة الروائى السعودي أحمد الشدوى، والروائى والناقد الدكتور طارق منصور، والروائى هشام فياض، الأديبة شاهيناز الفقى،  ويدير اللقاء الفنان أمين الصيرفى المشرف على الصالون، وبمشاركة فرقة "روعة النغم" للفنان ياسر أنور.

 

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد، والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

 

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869 واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

 

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات. وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

 

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس. وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل، فقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.

 

وكانت دار الأوبرا الخديوية التي احترقت فجر 28 أكتوبر العام 1971 تتسع لـ 850 شخصا، وكان هناك مكان مخصص للشخصيات الهامة واتسمت تلك الدار بالعظمة والفخامة.

المسرح الصغير فن الرواية العربية صالون الاوبرا الثقافي الروائى السعودي أحمد الشدوى الدكتور طارق منصور الأديبة شاهيناز الفقى الفنان أمين الصيرفي

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