الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القصاص»: الرئيس السيسى أكد على فكرة إقامة نظام عالمى أكثر عدالة

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة العربية الصينية أكدت عن فكرة إقامة نظام عالمي أكثر عدالة وتنمية، لأن هناك تحولات في العالم على مدى 3 عقود مضت.

اقتصاديات كبرى تشكلت بعد الحرب الباردة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد نهاية الحرب الباردة تشكلت قوى اقتصادية مثل الصين وجنوب شرق آسيا وبيرو، بهذه القوى أصبحت مصنع العالم ولديها مصالح كثيرة وطموحات،  والدول العربية لديها طموحات وأن نظام القطبية الواحدة بعد الحرب العالمية الباردة أثبت عكسه.

وأشار إلى أن الصراع الروسي الأوكراني ليس صراعًا بين الدولتين، ولكنه صراع روسيا مع الغرب وتتداخل فيه قوى كثيرة. 

وتابع، أن القمة العربية الصينية، كانت هناك إرهاصات كثيرة حول العلاقة مع الصين، فالصين مندمجة مع مشروعات كثيرة: بنية أساسية، وموانئ وتكنولوجيا الجيل الخامس تتنافس فيه الولايات المتحدة مع أنها شريك كبير لها وهذا التنافس لا يأخذ شكل الصدام ولكنه يأخذ شكل إعادة بناء القوة في العالم. 

وأردف، أن الدول العربية أغلبها وافق على مبادرة الحزام والطريق والصين تقدم نفسها على أنها شريك ليست لها شروط مثل صندوق النقد الدولي وهناك قوى كبرى عالميًا تشكو من أزمات اقتصادية، وتؤكد أن الولايات المتحدة هي الفائز الأول من الحرب الروسية الأوكرانية.

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