عماد الدين حسين: العالم العربى بدأ يفيق من السبات الذى انتابه بعد 2011

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقمة العربية الصينية زادتها زخمًا خاصة للعلاقات التي تجمع بين مصر والصين، والتي يعود تاريخها إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

تحديات تواجه الدول العربية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تحديات تواجه الدول العربية منها انقسامات واختلافات الأنظمة، ودول قريبة من إيران وتختلف معها، ودول قريبة من تركيا وتختلف معها قبل التعديلات الأخيرة، ودول مشغولة بقضاياها الداخلية مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق.

وتابع حسين، أن نقاط الضوء أن العالم العربي أنه بدأ يفيق من حالة السبات التي انتابته بعد 2011 وأصبح له دور في الاقتصاد، خاصة أن الجميع يتحدث عن نظام عالمي يتشكل حاليًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والعرب عندما يعقدون قمة مع الصين في ظل هذه التحديات فهي إشارة أننا نحترم علاقاتنا معكم ولكن هذه مصالحنا وحيثما تكون نحن معها.