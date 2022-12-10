الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3 قتلى فى انفجار مبنى سكنى بجزيرة جيرزى البريطانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قتل ثلاثة أشخاص وفقد أكثر من عشرة آخرين بعد انفجار كبير في مبنى يضم شققًا سكنية في جزيرة جيرزي الواقعة في بحر المانش والتابعة للتاج البريطاني، وفق ما أعلنت الشرطة.

وكان موقع "سكاي نيوز" البريطاني أفاد في وقت سابق اليوم بأن شخصًا لقي مصرعه، وفُقِد نحو "عشرة أشخاص" بعد انفجار في مبنى سكني في جيرزي.

وذكرت القناة أن الشرطة في القناة الإنجليزية تقوم بالبحث عن المفقودين، بعد الانفجار الذي وقع في "أوت دو مونت" على طريق بيير.

وأكدت كريستينا مور رئيسة حكومة جيرزي سقوط ثلاثة قتلى على الأقل جراء الانفجار في سانت هيليير (جنوب الجزيرة) الذي يشتبه بأن سببه تسرب غاز. 

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة كرة نارية تلتهم المبنى المكون من ثلاثة طوابق تلاها دخان كثيف.

وقال أنتوني أبوت الذي يسكن قرب المبنى إن نوافذ شقته تحطمت بفعل الانفجار "وكان هناك حريق في كل مكان بالخارج".

وأضاف لـ"بي بي سي" إن الأمر "محزن للغاية"، متابعًا "لقد صدمت قليلًا، لكننا محظوظون لأننا بخير".

وأفادت شركة "آيلاند إينرجي" مورد الغاز في جيرزي أنها تعمل مع خدمة الإطفاء لفهم ما حدث، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم إخماد الحريق لكن خدمات الطوارئ تقوم "بعمل هام" في الموقع وأن عملية الإنقاذ قد تستغرق أيامًا. 

وقال روبن سميث قائد شرطة جيرزي للصحفيين: "لدينا مبنى من ثلاثة طوابق انهار تمامًا"، مضيفًا "هناك أيضًا أضرار لحقت بمبنى مجاور".

وقبل الإعلان عن ارتفاع عدد الضحايا، كان سميث قد أعلن عن أن عشرة أشخاص في عداد المفقودين.

وتم استدعاء: "الأجهزة المختصة" للعثور على الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، وفقًا للشرطة، بمساعدة فريق البحث والإنقاذ من جنوب بريطانيا.

وكانت شركة "آيلاند إينرجي" مورد الغاز في جيرزي، أفادت بأنّها تعمل مع خدمة الإطفاء لفهم ما حدث. 

قتلى مفقودين جزيرة جيرسي المملكة المتحدة انفجار مبنى سكنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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