الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الباز» يوجه رسالة لوزير التعليم العالى: احذر سيطرة الإخوان على مجمع اللغة العربية

محمد الباز
محمد الباز

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره مسئولًا عن مجمع اللغة العربية.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، كان حجر عثرة أمام أعضاء في المجمع ينتمون لفكر جماعة الإخوان، على رأسهم حسن الشافعي، مؤكدًا أن لديه أدلة على ذلك.

وأضاف: "لا يليق ببلد حررت نفسها من الإخوان أن يتحكم في مجمع اللغة العربية الإخوان، صلاح فضل كان يقف لتحرير المجمع منهم، والآن بعد رحيله، أتمنى من وزارة التعليم العالي وهي مسئولة قانونًا عن مجمع اللغة العربية أن تنتبه، وأن يكون هناك من يكمل مشروع صلاح فضل، لابد من التغيير والتصدي للإخوان، وإكمال المسيرة".

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الباز وزير التعليم العالي الإخوان مجمع اللغة العربية محمد الباز

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