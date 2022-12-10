«الباز» ينعى صلاح فضل ويكشف معركته الأخيرة ضد الظلاميين

نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المفكر والناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل، قائلًا "فقدنا واحدًا من أكابر مصر، وكنز مصر، رجلًا مقاتلًا ختم حياته بمعركة مهمة".

وكشف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، عن أن صلاح فضل خاض معركة تحرير مجمع اللغة العربية وطنيًا، للتخلص من الأفكار المتطرفة داخله.

وقال: "وقفنا بجواره في معركته الأخيرة لتحرير مجمع اللغة العربية، ولقى صلاح فضل عنتًا وهجومًا وإساءة، لكن الرجل كان ثابتًا، لأنه قال لي لا يمكن نحاربهم في كل مؤسسات الدولة ونتركهم في مجمع اللغة العربية".

وأوضح، أن حسن الشافعي الرئيس الأسبق لمجمع اللغة العربية، رفع دعوى ضده وضد صلاح فضل، يتهمهما بسبه وقذفه، مردفًا: "صلاح فضل رحل وأنا مرتبط معه بدعوى مرفوعة ضدنا من حسن الشافعي".

ولفت إلى أن صلاح فضل قرر خلال الشهور الأخيرة أن يحتجب ويعتزل وكأنه يستعد للرحيل، مردفًا: "كنت أتابعه عن بعد وتعرفت عليه في السنوات الأخيرة، وهو رجل له مسيرة في العمل الأكاديمي والفكري والتنويري".