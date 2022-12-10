السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الباز» ينعى صلاح فضل ويكشف معركته الأخيرة ضد الظلاميين

جريدة الدستور

نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المفكر والناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل، قائلًا "فقدنا واحدًا من أكابر مصر، وكنز مصر، رجلًا مقاتلًا ختم حياته بمعركة مهمة".

 

وكشف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، عن أن صلاح فضل خاض معركة تحرير مجمع اللغة العربية وطنيًا، للتخلص من الأفكار المتطرفة داخله.

 

وقال: "وقفنا بجواره في معركته الأخيرة لتحرير مجمع اللغة العربية، ولقى صلاح فضل عنتًا وهجومًا وإساءة، لكن الرجل كان ثابتًا، لأنه قال لي لا يمكن نحاربهم في كل مؤسسات الدولة ونتركهم في مجمع اللغة العربية".

 

وأوضح، أن حسن الشافعي الرئيس الأسبق لمجمع اللغة العربية، رفع دعوى ضده وضد صلاح فضل، يتهمهما بسبه وقذفه، مردفًا: "صلاح فضل رحل وأنا مرتبط معه بدعوى مرفوعة ضدنا من حسن الشافعي".

 

ولفت إلى أن صلاح فضل قرر خلال الشهور الأخيرة أن يحتجب ويعتزل وكأنه يستعد للرحيل، مردفًا: "كنت أتابعه عن بعد وتعرفت عليه في السنوات الأخيرة، وهو رجل له مسيرة في العمل الأكاديمي والفكري والتنويري".

الباز صلاح فضل وفاة صلاح فضل محمد الباز اخر النهار

مواد متعلقة

الباز يوجه رسالة للطلاب بعد أحداث مدرسة إمبابة.. ويكشف سر «لعبة تشارلى»

«المتهمون كلهم أطفال».. الباز يكشف تفاصيل تنازل والد ضحية لعبة التيك توك

شاكيرا تحتفل بصعود المغرب للمربع الذهبى بمونديال 2022

استشارى تربوى: المجتمعات المتقدمة تضخ استثمارات كبيرة لتأهيل الآباء

«تربوى» يفجر مفاجأة عن أسباب لجوء الأطفال لـ التيك توك

«تروج للإباحية والإلحاد».. استشارى نفسى يكشف خطورة السوشيال ميديا على الأطفال

أمين الفتوى: امتنان الزوج لزوجته واجب وليس منة.. و«جوز الست» مش عيب

«شافوا بنات بتطير».. استشاري نفسي يكشف تفسير أحداث مدرسة إمبابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

تعرضت للتنمر.. من هي زوجة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟

تعرف على الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد لبطاقة التموين

بدءً من الغد.. «مياه الإسكندرية» تعلن توفير سيارات خدمة العملاء المتنقلة

«مستقبل وطن» بقنا: نعمل على تشجيع الاستثمار وإنشاء المشروعات الجديدة بالمحافظة

«الشهاوى» يكشف وصية صلاح فضل الأخيرة.. وسر هجوم الإخوان عليه

بالأرقام.. «الداخلية» تضبط قضايا كهرباء وضرائب وأموال عامة بمليارات الجنيهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة