«الشهاوى» يكشف وصية صلاح فضل الأخيرة.. وسر هجوم الإخوان عليه

كشف الشاعر أحمد الشهاوي، عن الوصية الأخيرة للدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، قائلًا إن صلاح فضل قدم وصيتين عندما شعر أنه يقترب من الموت، وتم إنجاز الوصية الأولى قبل عام، حيث أوصى بنشر كتاب له، ونشر بالفعل في الدار اللبنانية.

وصية صلاح فضل الأخيرة

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن الوصية الثانية، هي سيرته الذاتية، حيث يمكن القول إنها كانت توزعت بين عدد من دور النشر، وكان يريد جمعها في كتاب واحد ليقدم للناس كلمته الأخيرة، وكان هناك إلحاح شديد منه على ذلك.

وأكد الشهاوي، أن الدكتور صلاح فضل لم يحتجب، بل حجبه المرض، ولم ينهزم، بل كان طوال الوقت صاحب مشروع ويرى نفسه مسئولًا عن تقديم الجمال.

وبالنسبة للدعوى المقامة ضد صلاح فضل من الدكتور حسن الشافعي الرئيس الأسبق لمجمع اللغة العربية، قال: "الدكتور صلاح فضل لم يسب أحدًا قط، بل كان يدخل معركة بعلمه وثقافته وأدبه وما تعلمه في دار العلوم والأزهر، لم يكن خصمًا لأحد، واليوم وعقب وفاته، وجدت هجومًا شرسًا عليه من الإخوان، وتشفيًا من أنها تخلصت منه".

سر هجوم الإخوان على صلاح فضل

وأردف: "كان هناك صراع داخل أروقة مجمع اللغة العربية، وحاول صلاح فضل أن يُصلح من شأن المجمع وأن يجعل منه مجمعًا علميًا حقيقيًا مؤثرًا، وأن تكون له علاقة مباشرة بالمجتمع وليس مجرد كيان مهمل".

ولفت، إلى أن الإخوان عششوا في مجمع اللغة العربية أقدم مؤسسة ثقافية عربية وسيطروا عليه وكانت أحكامهم المسيطرة على الناس، والدكتور صلاح فضل كان عضوًا في المجمع منذ 21 عامًا، اسم كبير مغامر، أنجز منجزه الفكري والثقافي بين التأليف والنقد والترجمة من الإسبانية للعربية، كما قدم الأجيال الجديدة في الشعر والنقد للجمهور.