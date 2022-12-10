السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الشهاوى» يكشف وصية صلاح فضل الأخيرة.. وسر هجوم الإخوان عليه

صلاح فضل
صلاح فضل

كشف الشاعر أحمد الشهاوي، عن الوصية الأخيرة للدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، قائلًا إن صلاح فضل قدم وصيتين عندما شعر أنه يقترب من الموت، وتم إنجاز الوصية الأولى قبل عام، حيث أوصى بنشر كتاب له، ونشر بالفعل في الدار اللبنانية.

 

وصية صلاح فضل الأخيرة

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن الوصية الثانية، هي سيرته الذاتية، حيث يمكن القول إنها كانت توزعت بين عدد من دور النشر، وكان يريد جمعها في كتاب واحد ليقدم للناس كلمته الأخيرة، وكان هناك إلحاح شديد منه على ذلك.

 

«الباز» ينعى صلاح فضل ويكشف معركته الأخيرة ضد الظلاميين

 

وأكد الشهاوي، أن الدكتور صلاح فضل لم يحتجب، بل حجبه المرض، ولم ينهزم، بل كان طوال الوقت صاحب مشروع ويرى نفسه مسئولًا عن تقديم الجمال.

 

وبالنسبة للدعوى المقامة ضد صلاح فضل من الدكتور حسن الشافعي الرئيس الأسبق لمجمع اللغة العربية، قال: "الدكتور صلاح فضل لم يسب أحدًا قط، بل كان يدخل معركة بعلمه وثقافته وأدبه وما تعلمه في دار العلوم والأزهر، لم يكن خصمًا لأحد، واليوم وعقب وفاته، وجدت هجومًا شرسًا عليه من الإخوان، وتشفيًا من أنها تخلصت منه".

 

سر هجوم الإخوان على صلاح فضل 

وأردف: "كان هناك صراع داخل أروقة مجمع اللغة العربية، وحاول صلاح فضل أن يُصلح من شأن المجمع وأن يجعل منه مجمعًا علميًا حقيقيًا مؤثرًا، وأن تكون له علاقة مباشرة بالمجتمع وليس مجرد كيان مهمل". 

ولفت، إلى أن الإخوان عششوا في مجمع اللغة العربية أقدم مؤسسة ثقافية عربية وسيطروا عليه وكانت أحكامهم المسيطرة على الناس، والدكتور صلاح فضل كان عضوًا في المجمع منذ 21 عامًا، اسم كبير مغامر، أنجز منجزه الفكري والثقافي بين التأليف والنقد والترجمة من الإسبانية للعربية، كما قدم الأجيال الجديدة في الشعر والنقد للجمهور.

 

صلاح فضل وفاة صلاح فضل رحيل صلاح فضل مجمع اللغة العربية الإخوان

مواد متعلقة

«الباز» ينعى صلاح فضل ويكشف معركته الأخيرة ضد الظلاميين

الباز يوجه رسالة للطلاب بعد أحداث مدرسة إمبابة.. ويكشف سر «لعبة تشارلى»

«المتهمون كلهم أطفال».. الباز يكشف تفاصيل تنازل والد ضحية لعبة التيك توك

شاكيرا تحتفل بصعود المغرب للمربع الذهبى بمونديال 2022

استشارى تربوى: المجتمعات المتقدمة تضخ استثمارات كبيرة لتأهيل الآباء

«تربوى» يفجر مفاجأة عن أسباب لجوء الأطفال لـ التيك توك

«تروج للإباحية والإلحاد».. استشارى نفسى يكشف خطورة السوشيال ميديا على الأطفال

أمين الفتوى: امتنان الزوج لزوجته واجب وليس منة.. و«جوز الست» مش عيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

تعرضت للتنمر.. من هي زوجة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟

تعرف على الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد لبطاقة التموين

بدءً من الغد.. «مياه الإسكندرية» تعلن توفير سيارات خدمة العملاء المتنقلة

«مستقبل وطن» بقنا: نعمل على تشجيع الاستثمار وإنشاء المشروعات الجديدة بالمحافظة

بالأرقام.. «الداخلية» تضبط قضايا كهرباء وضرائب وأموال عامة بمليارات الجنيهات

تعرف على شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة