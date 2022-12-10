الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الشيخ الطاروطى يوجه نصائح للقارئ الطفل حمزة الهنداوى

جريدة الدستور

وجه الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، نصائح للقارئ الطفل حمزة الهنداوي، حتى يكون نجمًا من نجوم التلاوة في مصر والوطن العربي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه تقابل سابقًا مع حمزة الهنداوي خلال أسبوع الثقافة الذي تنظمه وزارة الأوقاف، لافتًا إلى أنه يتوقع له مستقبلًا في القراءة.

ولفت الطاروطي، إلى أنه معجب بحمزة لأنه لا يهاب الكاميرات، وظهوره على الشاشة يوفر عليه مسافة كبيرة للوصول للناس.

وتابع: "يشرفني تبني موهبة حمزة، لكن أهم حاجة أنه يحفظ القرآن كاملًا قبل التلاوة، ثم بعد ذلك يتعلم أحكام التجويد، وبعد أن يحفظ القرآن بالتجويد أتشرف باستقباله في مدرسة الطاروطي".

ونصح الطاروطي، والد الطفل حمزة بألا يجعله يقرأ في مناسبات أكثر من 10 دقائق، مواصلًا: "بعض الأصوات الجميلة تقرأ كثيرًا وترهق أصواتهم، ولا يكملون الطريق، فأرجو من والده أن يحافظ على صوته".

عبد الفتاح الطاروطي الطفل حمزة الهنداوي اخر النهار محمد الباز

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