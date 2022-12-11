أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022

يتقرب العبد إلى ربه عز وجل تضرعًا، طالبًا منه القضاء لحوائجه وأمور حياته، وهناك عدد من الأدعية التي يمكن ترديدها أثناء وقت الفجر والصباح، مستجابة بإذن الله تعالى، لما للأدعية والأذكار من فضل عظيم، ويكثر الحديث لمعرفة دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 عبر محرك “جوجل”.

دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير أذكار الصباح ودعاء الفجر اليوم الأحد 11- 12- 2022.

دعاء الفجر اليوم الأحد

اللهم إنا نستعين بك ونستهدي بك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين.

دعوة يونس بن متى عليه السلام: “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فأنك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

اللهم أنت ثقتي في كل كربة وأنت رجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة وكم من كرب يضعف عنه الفؤاد.

اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل أو أزل أو أُزل أو أظلم أو أُظلم أو أجهل أو يُجهل علي.

أذكار الصباح اليوم الأحد

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وبركته وهداه وأعوذ بك من شره وشر ما بعده"، وحين يمسي يقول "أمسينا وأمسى الملك لله.. اللهم إني أسألك خير تلك الليلة".

"اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور"، وفي الصباح يقول "اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا".

"أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إيه إلا هو عليه توكلت وإليه النشور"، تُقال ثلاثا وتكفيه حتى الصباح، وتعكس في الصباح فيقول "أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه المصير"، وتقال ثلاثا وتكفيه حتى المساء.

"اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم".

"اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أن الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك" من قالها أربع مرات غفر الله له ما أصاب في ليلته تلك، وفي الصباح يقول "اللهم إني أصبحت أشهدك".