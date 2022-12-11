حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الأحد 11 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعلامة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل:

مهنياً: ابتعد عن إثارة النعرات والحساسيات، قد يدلك الحدس على حل ما، وتضطر إلى مواجهة بعض التطورات في حياتك المهنية.

عاطفياً: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك

صحياً: وفّر طاقتك ونشاطك للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحياً ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: طموحك يسهل عليك الأمور ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المال والتقدم الى الامام بسرعة وثبات.

عاطفياً: لقاءات رومانسية مع الشريك، لكنك تتخوف من الموضوعات الحساسة معه، اعتقاداً منك أنها قد تزعجه بعض الشيء.

صحياً: استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر أو في أحضان الطبيعة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: تكثر الأفكار البنّاءة والجديدة وتعلنها على المسؤولين عنك بثقة كبيرة، فتنال موافقتهم وثقتهم الكاملة والدعم اللازم.

عاطفياً: تتطلع إلى تعديل في حياتك العاطفية وتنجح في ذلك، وتوقع من الحبيب مشاركة قد تذهلك كثيراً.

صحياً: إذا شعرت بعدم الانتظام في دقات قلبك، فثمة خلل ما يتطلب معالجة سريعة.

صفات تشترك بها الأبراج النارية:

تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.