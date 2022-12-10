السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يهنئ المغرب بإنجاز المونديال.. وخزينته تنتعش بسبب بانون

منتخب المغرب
منتخب المغرب

بعث مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم السبت برسالة تهنئة إلى منتخب المغرب بعد الإنجاز التاريخي بالفوز على البرتغال بهدف دون رد.

وحقق منتخب المغرب الفوز على البرتغال بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب "الثمامة" ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

ويعد منتخب المغرب هو أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم ليكتب تاريخًا جديدًا في كرة القدم الإفريقية.

منتخب المغرب ينتظر الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا لمواجهته في الدور نصف النهائي.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على فيس بوك "يسعد مجلس إدارة الأهلي وأعضاء وجماهير النادي، أن يتقدموا بخالص التهاني للمنتخب المغربي الشقيق والجماهير المغربية والقائمين على المنظومة الكروية، بعد التأهل لدور الـ8 ببطولة كأس العالم 2022، ويجددون التحية المنتخب المغربي الذي أسعد كل أبناء الوطن العربي وأكد أن الكرة العربية قادرة على المنافسة عالميًا".

وفي السياق ذاته، انتعشت خزينة الأهلي بمبلغ مالي قدره 160 ألف دولار نظير مشاركة مدافع المارد الأحمر السابق بدر بانون.

وفي حال تأهل المغرب إلى النهائي سيحصل الأهلي على مكافأة 370 ألف دولار، أما في حال خسارة المغرب في نصف النهائي سيحصل الأهلي على مكافأة 360 ألف دولار.

الاهلى منتخب المغرب كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022

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