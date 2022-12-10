«مستقبل وطن» بقنا: نعمل على تشجيع الاستثمار وإنشاء المشروعات الجديدة بالمحافظة

أكد محمود عرفات أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتشجيع الاستثمار وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إصدار العديد من القوانين الداعمة لهذا الاتجاه وإيمانا منها بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمقر الحزب بمدينة قنا بحضور محمد عزت رئيس هيئة التنمية الصناعية بمحافظة قنا، ومحمود رجب مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجهاز تنمية المشروعات وأمناء شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمراكز المحافظة.

وأعلن "عرفات" إطلاق الحزب لسلسلة من الندوات التعريفية للشباب بمختلف مراكز المحافظة للتعريف بالمشروعات المتاحة بالمحافظة بداية من منتصف الشهر الجاري بجانب عقد العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل للتعريف بقوانين الاستثمار الجديدة والامتيازات التي تمنحها الدولة تشجيعا للشباب بجانب وضع خطة عمل بآليات واضحة ومحددة لمساعدة الشباب الجاد علي إنشاء مشروعات جديدة.

وأضاف أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا، أنه تم البدء في دراسة كافة المشكلات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها المشروعات المتعثرة والعمل على توفيق أوضاعها وضمها لقاطرة الاقتصاد القومي المصري.

ومن جانبه قدم محمد عزت رئيس هيئة التنمية الصناعية، شرحا تفصيليا عن عمل الهيئة والمميزات التي تقدمها الهيئة لأصحاب المشروعات الاستثمارية أو الصغيرة والمتوسطة والفرص المتاحة للاستثمار بالمحافظة وخطوات الحصول على التصاريح لمزاولة النشاط في أسرع وقت ممكن.

فيما قدم محمود رجب مدير وحدة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجهاز تنمية المشروعات، شرحا لدور الجهاز في دعم وتشجيع الشباب لإقامة مشروعاتهم بقروض ميسرة وفوائد بسيطة بجانب تقديم الدعم الفني لإنجاح تلك المشروعات، داعيا الشباب لزيارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة للتعرف عن قرب على كافة المشروعات والإجابة عن كافة استفساراتهم.