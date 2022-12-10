الإسلامبولي: البيان الختامي للقمة العربية الصينية يشير لتقارب المواقف

قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة العربية الصينية، ستكون فاتحة خير، لأن الصين ترتبط بعلاقات قوية مع الدل العربية.

تطور العلاقات العربية الصينية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مخرجات المؤتمر تؤشر لتطور كبير في العلاقات العربية الصينية، لتقارب المواقف وتطابقها في بعض المجالات وهذا يدل على أننا نسير في التعاون الاقتصادي والسياسي فيما بين الدول العربية والصين.

وتابعت، أن إمكانية الاستفادة من العلاقات مع الصين كبيرة لأنها تحتل المرتبة الثانية من الاقتصاد عالميًا ولكن لها طفرات علمية وتكنولوجية، كما أن لديها مجالات في مكافحة الفقر.

وأشارت إلى أن الجانب الاقتصادي والتنموي حظي باهتمام كبير في هذه القمة وكذلك البيان الختامي يؤكد أن هناك اهتمام باحترام النظام الدولي القائم، واتفقوا على مبادئ عامة تحكم نظرتهم في تطور العلاقات بالإضافة للمواقف السياسية وإعطاء أهمية للقضية الفلسطينية وتوافق الموقف الصيني مع العربي في دعمها وضرورة التوصل لحل.