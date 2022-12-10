السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

ناقد رياضى عن بكاء رونالدو: «أسوأ نهاية لمستقبله الكروى»

رونالدو
رونالدو

هنأ الناقد الرياضي لطفي السقعان، منتخب المغرب بالفوز على البرتغال والصعود للدور قبل النهائي بكأس العالم، مشيرًا إلى أن منتخب المغرب قوي ويمتلك لاعبين في دوريات أوروبا، وأن حارس المرمى ياسين بونو تم اختياره كأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني العام الماضي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن بطولة كأس العالم هذا العام قوية للغاية، لأنها تلعب في منتصف الموسم، وكل المنتخبات على أعلى درجة من الرقي الفني والبدني، منوهًا بأن الدور التمهيدي لم يشهد تحقيق أي منتخب الـ9 نقاط من الـ3 مباريات الأولى، وهذا دليل على قوة ولياقة المنتخبات.

وعن سر تألق منتخب المغرب، قال إن الجالية المغربية في الدوحة كبيرة جدًا، وهناك تعاطف عربي كبير مع المغرب ومساندة غير عادية، إضافة إلى تألق اللاعبين.

وأكد السقعان، أن المنتخب المغربي لديه إصرار على المكسب، والمدير الفني أعطى للاعبين انطباع أن البطولة قريبة، وأن الجمهور داعم للمنتخب وأنه على اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم.

وعن مشهد بكاء رونالدو، قال: "هذه هي كرة القدم لا يظل فيها نجم ساطع مدى الحياة"، منوهًا بأنها آخر بطولة لرونالدو، وتعتبر أسوأ نهاية لمستقبل رونالدو الكروي.

 وحول المباراة المقبلة للمغرب، قال: "مباراة المغرب المقبلة ستكون أمام إنجلترا أو فرنسا، لكن المغرب لن يكون فريسة سهلة ونتمنى فوز المغرب والوصول للنهائي والفوز بالبطولة".

لطفي السقعان منتخب المغرب البرتغال كأس العالم اوروبا محمد الباز اخر النهار

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