أول تعليق من الركراكي بعد تأهل المغرب لنصف نهائي المونديال

أعرب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الكبير الذي حققه أسود الأطلس بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وحقق منتخب المغرب الفوز على البرتغال بهدف يوسف النصيري ليتأهل الأسود للدور نصف النهائي.

وقال الركراكي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة " واجهنا منتخبا قويا وكبيرا مجددا، لعب بكامل نجومه، ولقد رأيتم الإصابات ومغادرة قائد الفريق رومان سايس لكن من بقى داخل الملعب قاتل وهذه عقليتنا".

وأضاف " كان علينا أن نكتب التاريخ لأفريقيا، والمسألة ليست مسألة احترام المغرب لكن هي متعلقة بأننا أمة تتقدم بمواهبها رغم الإصابات، لقد تماسكنا وخلقنا هذه الروح من أجل الشعب، وكذلك أفريقيا عادت واجتازت التوقعات".

وأتم الركراكي تصريحاته قائلا " هذا هو الهدف وهذه الغاية، نحن المدربون في أفريقيا من الصعب أن نصل هنا، ونحن سعداء من أجل المغرب وأشكر الجماهير والطاقم الفني والجامعة".