السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل.. مبابي وجيرو يقودان هجوم فرنسا ضد إنجلترا بربع نهائي كأس العالم

مبابي وجيرو
مبابي وجيرو

كشف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب إنجلترا، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

ويلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الإنجليزي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد البيت بمدينة الخور.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: جول كوندي، دايوت أوباميكانو، رافائيل فاران، ثيو هيرنانديز.

وسط الملعب: أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان.

الهجوم: أولفيه جيرو، كيليان مبابي.

وتسعى فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب لمواصلة حملة الحفاظ على اللقب الذي حققته في 2018 وإحراز اللقب الثالث في مسيرتها.

بينما تعتزم إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت تحقيق أول لقب على مستوى كأس العالم منذ عام 1966 من أجل "إعادة كرة القدم إلى منزلها" كما يحلو للمشجعين الإنجليز تسمية الأمر، خاصة فى ظل وجود مجموعة من النجوم فى صفوف المنتخب الإنجليزى فى هذه النسخة.



ترتيب هدافي كأس العالم 2022 
 

كيليان مبابى "فرنسا": 5 أهداف

ليونيل ميسى "الأرجنتين": 4 أهداف

أوليفيه جيرو "فرنسا": 3 أهداف

بوكايو ساكا "إنجلترا": 3 أهداف

جونزالو راموس "البرتغال": 3 أهداف

ماركوس راشفورد "إنجلترا": 3 أهداف

كودى جاكبو "هولندا": 3 أهداف

 

ديديه ديشامب ظهر أكثر جدية خلال التدريبات الأخيرة، وركز كثيرًا على عودة لاعبي المقدمة للخلف كليان مبابي وعثمان ديمبلي وكذلك أوليفه جيرو.

ويعتبر ديديه ديشامب هذه المباراة الأهم في مسيرته، حيث سيضمن له الصعود لنصف النهائي تجديد تعاقده مع الاتحاد الفرنسي لمدة جديدة، بنسبة تفوق 50% وسيكون بقائه مضمونا إذا صعد للمباراة النهائية بحسب كثير من الصحفيين الفرنسيين.

ظهر تناغم كبير بين كليان مبابي وأوليفه جيرو، ومنح "ديشامب" عثمان ديمبلي حرية أكبر في العمل الفردي، وكرر الأمر معه كثيرا، فيما يبدو أنه سيركز على اختراق الجهة اليسرى لإنجلترا مع دخول مبابي للعمق رفقة جيرو واستقبال هدايا وكرات ديمبلي من الجهة المقبلة.

ديديه ديشامب منتخب فرنسا منتخب إنجلترا كأس العالم قطر 2022 مباراة فرنسا وإنجلترا

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