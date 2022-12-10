آخر موعد 22 ديسمبر.. اعرف خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022\2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى عن خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لامتحانات العام الدراسي الجاري 2022\2023، التي يتم تسجيلها إلكترونيًا من خلال الموقع الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لذلك، وأن أخر موعد ل سجيل استمارة الشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 22 من ديسمبر الجاري.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022\2023

خلال السطور التالية تستعرض «الدستور» جميع ما تريد معرفته عن خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2022\2023.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2022\2023 كالتالي:

1- دخول طالب الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

2- يجب على الطالب مراجعة بيانات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على بوابة المدرسة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

3- تتضمن بيانات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية (اسم الطالب من واقع شهادة الميلاد- الرقم القومي- النوع- الديانة- رقم الهاتف الخاص بالطالب- حالة القيد).

4- رفع صورة شخصية للطالب واضحة بكامل الوجه، ويكتب اسم الطالب كاملًا وطبقاً لشهادة الميلاد في جميع مواضيع استمارة الشهادة الإعدادية وبدون تعديل في خط اليد.

5- طباعة استمارة الشهادة الإعدادية بالألوان لكي تكون صورة الطالب واضحة على بطاقة تحقيق الشخصية وعلى استمارة الشهادة الإعدادية.

6- وتتكون استمارة الشهادة الإعدادية من 3 أوراق مطبوعة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وهي:

الورقة الأولى: بطاقة تحقيق الشخصية وتذكرة إخطار الطالب برقم الجلوس وبطاقة الإحصاء.

الورقة الثانية: استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية للتقديم للامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد.

الورقة الثالثة: وضع بيانات عن الامتحانات السابقة ومرفق معها إقرار من الطالب وولى الأمر بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان أمام لجنة أخرى.

7- تقديم تصديق خاص بطلبة المنازل ومن في حكمهم وتتم طباعته، فقط لطلاب المنازل، وملصق معه طابع دمغة التي تبلغ فئة جنيه واحد.

8- يحرر طالب الشهادة الإعدادية بيانات استمارة الشهادة الإعدادية بخط يده في الفراغات المعدة بالأوراق الثالثة وتحت إشراف اللجنة المكلفة بمتابعة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية من قبل المدرسة.

9- يجب اعتماد استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية بخاتم الشعار بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.

10- يجب على كل طالب تقديم عدد (2) صورة من شهادة الميلاد الطالب مرفق معها تدبيس صورة مدون عليها اسم الطالب رباعيا بالكمبيوتر.

11- أما بالنسبة لطلاب نظام الدمج، فيجب عليهم تقديم صورة طبق الأصل من التقرير الطبي بموافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ويتم وضعها بين الورقة الثانية والثالثة من استمارة الشهادة الإعدادية

الأوراق المطلوب تقديمها لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022\2023

1- تقديم إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالى 2022\202.

2- تقديم عدد (3) صور شخصية ذات خلفية بيضاء مقاس 4*6 لطالب الشهادة الإعدادية ويتم طباعة اسم الطالب عليها بالكمبيوتر.

3- تقديم إيصال رسوم التقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي والتى تصل قيمتها إلى 158 جنيهًا.

4- تقديم عدد (2) صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر لطلاب الشهادة الإعدادية.

5- تقديم طابع فئة 10 جنيهات باسم دعم وتمويل وتنمية المشروعات التعليمية.