السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى بورسعيد

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية،  اليوم السبت، بمعاقبة عامل بمستودع أنابيب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في تهمة الاتجار بالمواد المخدرة مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة.

وتعود تفاصيل القضية رقم 7223 لسنة 2022 جنح الزهور، والمقيدة برقم 1206 لسنة 2022 كلي بورسعيد، إلى أنه في يوم 9 من أكتوبر 2022، جرى اتهام "م.ا.ا" 33 عامًا، عامل بمستودع أنابيب، بحيازة بقصد الاتجار بمخدر نبات الحشيش.

محكمة جنايات بورسعيد السجن المشدد 3 سنوات المواد المخدرة المضبوطة المستشار جودت ميخائيل قديس تجار المواد المخدرة

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