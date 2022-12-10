خالد الجندي: الطيور لها تكاليف.. والغراب أول بعثة شهدتها الخليقة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحيوانات والطيور لها تكاليف خاصة من الله سبحانة وتعالى ويأتيها أوامر منه.

المخلوق لا يستطيع الخروج عن المنظومة التسخيرية

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، ان معنى قوله تعالى: "فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ"، أن هناك تسخير من الله عزو جل لكل المخلوقات، وأنه لا يستطيع المخلوق الخروج عن هذه المنظومة التسخيرية، ولذلك قال الله تعالى: "وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ".

وأكد أن أول بعثة شهدتها الخليقة كانت "الغراب" بدليل قوله تعالى: "فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ"، وكذلك "النحل"، في قوله "وَأَوْحَى رَبُّكَ إلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتًا"، والطير كذلك بدليل قوله تعالى: "وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ".