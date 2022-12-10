السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد الجندي: الطيور لها تكاليف.. والغراب أول بعثة شهدتها الخليقة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحيوانات والطيور لها تكاليف خاصة من الله سبحانة وتعالى ويأتيها أوامر منه.

المخلوق لا يستطيع الخروج عن المنظومة التسخيرية

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، ان معنى قوله تعالى: "فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ"، أن هناك تسخير من الله عزو جل لكل المخلوقات، وأنه لا يستطيع المخلوق الخروج عن هذه المنظومة التسخيرية، ولذلك قال الله تعالى: "وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ".

وأكد أن أول بعثة شهدتها الخليقة كانت "الغراب" بدليل قوله تعالى: "فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ"، وكذلك "النحل"، في قوله "وَأَوْحَى رَبُّكَ إلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتًا"، والطير كذلك بدليل قوله تعالى: "وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ".

خالد الجندي الحيوانات تكاليف الخليقة الغراب بعثة تسخير

مواد متعلقة

خالد الجندى: مصر بقيادة الرئيس السيسى تمكنت من استعادة ريادتها

خالد الجندى: أهل الباطل يدعون للشذوذ ولا يستحون من دعوتهم

خالد الجندي: يجب أن يعلم عالم الدين أن الله اصطفاه للدعوة إليه

بعد إصدار دليل الأسرة.. خالد الجندى يشكر مفتى الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

بعد تسجيل حالة جديدة.. هل سيتفشى جدري القرود في مصر وما المؤشرات؟

كشف ملابسات واقعة سرقة جراج سيارات بالجيزة وتحديد وضبط المتهمين

قوات حرس الحدود تكثف جهودها على كل الاتجاهات الاستراتيجية

مصادر بـ«التعليم» تكشف تفاصيل الأسئلة المقالية فى المواد الأدبية للثانوية العامة

أجهزة الأمن تكشف تفاصيل احتجاز مواطن فى الغربية

رفع 90 طن قمامة ومخلفات فى حى أول الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة