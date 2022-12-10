كشف ملابسات واقعة سرقة جراج سيارات بالجيزة وتحديد وضبط المتهمين

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات واقعة سرقة جراج سيارات بالجيزة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، حيث تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، من حارس أحد الجراجات الخاصة بسيارات النقل الثقيل، بأنه حال حراسة الجراج محل عمله فوجئ بأشخاص ملثمين (4 منهم بحوزتهم بنادق آلية) وقام 2 منهم باصطحابه عنوة داخل إحدى الغرف بالجراج بينما قام باقى المتهمين بالاستيلاء على (2 بلور ضغط هواء - 3 طقم دبرياج لسيارات النقل الثقيل – 3 ماتور سحب مياه – 5 بطاريات نقل ثقيل - صينية قطرة مقطورة – 2 محبس - 3 كرتونة غيار زيت - 2 ماتور كهرباء - 3 فاز شاشة - جهاز DVR) وتحميلها بسيارة ربع نقل ولاذوا بالهرب.

جرى تشكيل فريق بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (6 عاطلين "لـ 5 منهم معلومات جنائية - مقيمين بنطاق مديريتى أمن "القاهرة – الجيزة") وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب حوادث السرقات بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية وسابقة عمل اثنين منهم بالجراج محل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (5) من المتهمين، وبحوزتهم (3 بنادق آلية - بندقية خرطوش - سيارة ملاكى بداخلها 3 كرتونة زيت بها 10 جراكن زيت سيارات "المستولى عليهم" - قناع) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.