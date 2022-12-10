إصابة سيلين ديون بمرض نادر.. «الشخص المتيبس» يجبرها على التوقف عن الغناء

خلال الساعات القليلة الماضية، خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان مطربة البوب الكندية «سيلين ديون» عن إصابتها بمرض نادر يعرف بمتلازمة الشخص المتيبس.

وكشفت سيلين ديون عن إصابتها بمرض الرجل المتيبس أو الشخص المتيبس عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحزن كبير، أعلنت سيلين ديون عن تأجيل حفلها الذي كان من المقرر أن ينظم خلال أوائل العام القادم، وذلك بسبب تشخيصها بالإصابة بمرض نادر.

متلازمة الشخص المتيبس من الأمراض النادرة وظهرت فى الخمسينيات

وفي دراسة علمية حديثة نشرت خلال عام 2021 عن متلازمة الشخص المتيبس، أكدت أنه مرض نادر وتم تشخيصه لأول مرة خلال عام 1956 في Mayo Clinic في سلسلة من 14 رجلاً، لذا سميت متلازمة الرجل المتيبس.

وأوضح باحثو الدراسة، التي أعدت في قسم طب الأعصاب بإحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، أن مرضى هذه المتلازمة يعانون من تشنجات عضلية وصلابة تحدث بشكل رئيسي في العضلات المحورية.

المصدر: دورية سبرينجر ناتشر العلمية

وأكدت الدراسة أيضًا أن التشنجات يمكن أن تقتصر على أطراف واحدة ومناطق من الجسم. كما تم توثيق شكل سريع وشديد من SPS في وقت لاحق ووصفه بالاعتلال الدماغي التدريجي مع الصلابة والرمع العضلي (PERM).

وأشارت الدراسة إلى أنه قد تتفاقم أعراض جميع أشكال متلازمة الشخص المتيبس بسبب الإجهاد العاطفي أو الفسيولوجي، أو الحركة الإرادية، أو الجفل.

وخلصت الدراسة إلى أنه لا يزال فهم متلازمة SPS- خاصة فيما يتعلق بعلم الأوبئة، والفيزيولوجيا المرضية، والعلاجات الفعالة- ضئيلًا؛ وذلك نظرًا لندرة تشخيص SPS، مشيرة إلى أنه تعد التجارب ذات الشواهد الصارمة والمتعددة المراكز لعلاجات محددة أمرًا بالغ الأهمية لتحسين نتائج المرضى وتجنب التعرض غير الضروري للعلاجات المناعية التي قد تكون غير فعالة وخطيرة.

رابط الدراسة

سيلين ديون تعلن عن إصابتها بمرض نادر

قالت سيلين ديون على صفحتها الرسمية: "أنا مصابة بمرض نادر وهو ما يعرفه الأطباء بـ متلازمة عصبية نادرة، حيث أثر المرض على الأحبال الصوتية بشكل سلبي".

وأوضحت سيلين ديون تفاصيل إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب، خلال مقطع فيديو بحسابها الشخصي في إنستجرام، قائلة: "لم يكن أحد يتصور أنني مصابة بمتلازمة الشخص المتيبس، وما يدعمني لمواجهة المرض هم أولادي الأعزاء ويعطونني الأمل".

أضافت سيلين ديون خلال الفيديو: "المرض يتسبب في تعرضي لتشنجات، وأعاني منها كونها تؤثر على كل جانب من جوانب حياتي اليومية، وبسبب هذه التشنجات فإنها تؤدي بي إلى صعوبة الحركة".

وأكدت سيلين ديون: "إلغاء الحفل جاء بسبب حالتي الصحية التي لم تسمح لي باستخدام أحبالي الصوتية للغناء بالطريقة التي اعتدت عليها، وحاليا أنا أعمل بجد مع معالج الطب الرياضي الخاص بي كل يوم، لإعادة بناء قوتي وقدرتي على العودة للغناء مرة أخرى".

علاج متلازمة الشخص المتيبس

حتى الآن لا يوجد علاج واضح أو أكيد لمتلازمة الشخص المتيبس كونه أحد الأمراض النادرة، واعتمد في العلاج على تشخيص الطبيب وما ينصح به للمرضى، ويتمثل في جرعات عالية من الديازييام، مرخيات للأعصاب، بعض الأنواع من أدوية الصرع تساعد على علاج متلازمة الشخص المتيبس، بالإضافة إلى الغلوبولين المناعي الوريدي.