وزير الصناعة: المشاركة بمعرض «نبيو» للذهب مؤشر على تطور المنتج المصرى

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، النسخة الثانية من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" الذي تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 3 أيام.

وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن المعرض يعد فرصة جيدة للوقوف على أحدث التصميمات المحلية والعالمية وأحدث تكنولوجيات الإنتاج أمام مجتمع الصناعة وتجارة المجوهرات المصري، لافتاً إلى أن المعرض يحظى بمشاركة 35 عارضاً دولياً من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من ٥٠٠ مشتر من أسواق الشرق والأوسط وإفريقيا.

وأوضح سمير أن هذه المشاركة الدولية الكبيرة مؤشر على استمرار تطور المنتج المصري في إطار مراحل تطوير منتجات المشغولات الذهبية المصرية للوصول إلى مطابقة أحدث المعايير الدولية وخلق فرص تصديرية للمجوهرات والمشغولات الذهبية المصرية والمنافسة بالأسواق الدولية.

وأشار الوزير إلى أن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصرية لتكون محورا إنتاجيا وتصديريا رئيسيا للدول العربية ودول القارة الإفريقية، لافتاً إلى أن هذه الصناعة توفر احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، وذلك بتصميمات فريدة تحاكي أحدث الموديلات العالمية.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات قامت بالتنسيق مع شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالإعداد لبعثة المشترين الوافدين من ١٥ دولة منها ٦ دول إفريقية و٧ دول آسيوية ودولتان من أوروبا، وذلك فى إطار برنامج المساندة التصديرية المقدم من صندوق تنمية الصادرات.