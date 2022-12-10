السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. عيد مارميناس ورفقاؤه في كنيسة الروم الملكيين

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية والمعروفة كذلك باسم كنيسة الروم الملكيين اليوم، برئاسة المطران جان مار شامي، بذكرى القديس مارميناس، وكان معه القدّيسين هرموجانيس وإفغرافوس وإستشهد هؤلاء القديسون في الإسكندرية حوالي سنة 235.

بهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أيّها الحبّ الأزلي، أطلب عفوك فارحم شعبك باسم حبّك الأزلي الذي دفعك أن تَخلُق الإنسان على صورتك كمثالك لمَ تفعل ذلك، أيّها الثالوث الأزلي، إلّا لأنَّك أرَدتَ أن يشترك الإنسان معك اشتراكًا كلّيًا، من أجل ذلك قد منحته الذاكرة كي يتذكر حسناتك وبهذا يشاركك قُدرتكَ أيُّها الآب الأزلي، ومن أجل ذلك قد وهبته الذكاء كي يستطيع أن يفهم طيبتك فيشارك بحكمة إبنك الوحيد. 

كما أنك، من اجل ذلك، قد وهبته الارادة لكي يستطيع أن يحبّ ما يُرى وما يُعرف من حقيقتك، وهكذا يشارك في محبّة روحك القدّوس، مَن دفعك كي تَهِب كرامة بهذه القيمة للإنسان؟ وحده الحبّ اللامتناهي الذي به نظرت الى خليقتك في داخلك.

لكن خليقتك وبسبب الخطيئة قد فقدت هذه الكرامة... حينئذٍ، وأنتَ مندفع بذات نار الحبّ الذي به خلقتنا، وهبتنا الكلمة، ابنك الوحيد، لقد أتمّ إرادتك، أيّها الآب الأزلي، حين ألبسته إنسانيتنا بصورة ومثال طبيعتنا، أيا بحر المحبّة! أيّ قلب يستطيع أن يتحلّى عن حبّك حين يرى أنّ الخالق قد التحق بحقارة انسانيتنا! نحن صورتك، وأنت صورتنا بهذا الإتحاد الذي أنجزته في الإنسان بإخفاء ألوهيتك بطين آدم. ما الّذي دفعك الى هذا الفعل؟ أهو الحبّ؟.

أنتَ الإله، قد جعلت ذاتك إنسانًا، والإنسان قد أصبح إلًهًا! بهذا الحبّ الذي يعجز عنه الوصف، أرجوك، ارحم مخلوقاتك.

وكانت قد احتفلت الكنيسة المارونية أمس برئاسة المطران جورج شيحان، بختام أسبوع مولد يوحنا.

القت الكنيسة عظة احتفالية الروم الملكيين الكنيسة البيزنطية المناسب كنيسة الروم الملكيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

«ديما مغرب».. أسود الأطلس تطيح بالبرتغال وتواصل الحلم إلى نصف النهائى

الإسماعيلية تتصدى لمحاولة بناء مخالف على مساحة 300 متر بفايد

«أسس شركات».. سقوط المتهم بمحاولة غسل 15 مليون جنيه

نقابات عمالية عربية ودولية تهدي دروعها لوزير القوى العاملة

الشركة الفرنسية «RATP»: افتتاح 3 محطات جديدة بقطار العاصمة غدًا

الكشف الطبي بالمجان على 1507 مواطنين في قافلة طبية بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة