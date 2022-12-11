حدث في مثل هذا اليوم.. تكريس كنيسة الشهيد أبي فام الجندي بأبنوب

تحيي الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى تكريس كنيسة الشهيد أبى فام الجندى بأبنوب

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة الشهيد أبى فام الجندى بأبنوب.

وولد الشهيد أبو فام أواخر النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي في مدينة أوسيم (بالجيزة) من أبوين تقيين هما أنسطاسيوس (أنستاسيوس) وسوسنة، وكان والده أنسطاسيوس رجلًا غنيًا جدًا وتقيًا محبًا للفقراء والمساكين، كما كانت أمه سوسنة امرأة متعبدة تسلك في وصايا الرب بلا لوم.