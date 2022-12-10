وزير الرياضة يهنئ علاء أبو القاسم لتتويجه ببرونزية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لعلاء أبو القاسم نجم المنتخب الوطنى للسلاح، بعد حصوله على الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 9 الى 12 ديسمبر الحالي باليابان.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بعودة علاء أبو القاسم مرة اخري لمنصات التتويج العالمية، مشيدا بالأداء الرائع الذي ظهر عليه علاء خلال منافسات البطولة.

فيما أكد وزير الرياضة ان وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية تقف خلف ابطالها الرياضيين وتدعمهم في جميع المحافل الدولية من أجل رفع اسم مصر عاليا بين الدول.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة قد وضعت خططا بالتعاون مع الاتحادات الرياضية من اجل توفير الاعداد اللازم لجميع اللاعبين الرياضيين واعدادهم بالصورة اللائمة ليكونوا نواة لأبطال اولمبيين ينافسون في دورات الألعاب الأولمبية القادمة، بالإضافة إلى النهوض بمستوى اللاعبين الحاليين.

وتوج علاء أبو القاسم بالميدالية البرونزية بعد خوضه منافسات الدور نصف النهائي أمام المصنف الأول على العالم الإيطالي ماريني توماسو، ولكن الإصابة التي لحقت به منعته من الاستمرار في المباراة ليتوج بالميدالية البرونزية.

وتمكن علاء، من التأهل لدور نصف النهائي وضمان ميدالية لمصر، وذلك بعد تغلبه على الإيطالي دانيلي جاروزو، المصنف الرابع على العالم، في دور ربع الثمانية بنتيجة 15-11.

وفاز علاء أبو القاسم في دور الـ 32، على لاعب المنتخب الفرنسي رافايل سافين، بنتيجة 15-13، ليواجه الامريكي كريستيان ارشر في دور الـ16 ويتغلب عليه بنتيجة 15-7.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لعلاء أبو القاسم نجم المنتخب الوطني للسلاح، بعد حصوله على الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 9 الى 12 ديسمبر الحالي باليابان