السبت 10 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 تشكيلات عصابية و47 قضية أحداث 3391 قضية مرافق عامة

ارشيفية
ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (7) تشكيلات عصابية ضمت (21) متهم اعترفوا بارتكاب (37 حادث سرقة متنوع).

ضبط (47) قضية أحداث.

ضبط (3391) قضية مرافق عامة.

وإعادة (6) سيارات مُبلغ بسرقتها كشف غموض (56) حادث متنوع، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (102) متهم.

تشكيلات عصابية سرقة متنوع أحداث مرافق عامة حريق عمد

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وائل لطفي

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