السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد تسجيل حالة جديدة.. كيف تتجنب الإصابة بجدرى القرود؟

جدري القرود
جدري القرود

خلال الفترة الماضية تصاعد ذعر المواطنين حول العالم من انتشار فيروس جدري القرود، لاسيما بعد الإعلان عن حالات جديدة، وذلك خوفًا من أن يصبح وباءً جديدًا يهدد الحياة في مختلف الدول، ويخلف تداعيات سلبية تؤثر على البلاد.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة ظهور حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القرود MPOX، لرجل يبلغ الـ 39 عامًا، وتعتبر هذه الحالة الثالثة في مصر المكتشفة حتى الآن.

وسبق أن تم تسجيل إصابة أول حالتين في شهر سبتمبر الماضي، واتخذت وزارة الصحة والسكان اللازم لعزل الحالات المصابة والمخالطين لهم في إحدى المستشفيات الحكومية، منعا لانتشار المرض بين المواطنين.

وعليه أكدت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائي لجدري القرود وفيروس كورونا مستقر، لافتة إلى أن الحالة التي تم اكتشاف إصابتها بجدري القرود، أمس، تأتي نتيجة لقوة منظومة الترصد الوبائي لقطاع الطب الوقائي بالجمهورية.

التباعد الاجتماعي والحفاظ على النظافة والتعقيم الدائم

الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، أوضح أنه منذ الآن يجب توخي الحذر من قبل جميع المواطنين، واتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بأي من الفيروسات والأمراض.

وعن الإجراءات الاحترازية أكد بدران، أن التزام التباعد الاجتماعي والحفاظ على النظافة والتعقيم الدائم، هم أبرز التعليمات الصحية خلال الفترة الحالية، وذلك لتجنب الإصابة بالعدوى.

وقال استشاري الحساسية والمناعة، إنه يجب على المواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى الحفاظ على التغذية السليمة وممارسة الرياضة، من أجل تقوية الجهاز المناعي.

طرق انتقال جدري القرود

يعد جدري القرود أحد أمراض عائلة فيروس الجدري الذي استوطن غرب ووسط أفريقيا قبل أن يقضى عليه، وكان ينتقل عن طريق القوارض أو أحد الثدييات الصغيرة.

يمكن أن ينتقل فيروس جدري القرود بين الأشخاص من خلال ملامسة سوائل الجسم، والملابس، والفراش، ويمكن انتقاله أيضاً عن طريق رذاذ الجهاز التنفسي.

أدوية علاج أعراض جدري القرود متوفرة

الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أوضح أن فيروس جدري القرود يختلف كثيرًا عن فيروس كورونا، فهو ليس فيروسًا أو مرضًا جديدًا وإنما معروف انتشاره في أفريقيا.

وأضاف الحداد أن الطفح الجلدي هو أبرز عرض لفيروس جدري القرود، وهو عادةً ما ينتقل عبر التواصل الجسدي، مشيرًا إلى أن الفيروس يعد غير معديًا إلا بعد ظهور الطفح الجلدي.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة إلى أنه نظرًا لأن فيروس جدري القرود غير جديد فإن الأدوية الخاصة بعلاج أعراض الفيروس متوفرة، موضحًا أن الفيروس ينتقل بعد ظهور الطفح الجلدي بمدة تصل إلى 6 أو 7 أيام.

دليل التعامل مع جدري القرود في مصر

أصدر الطب الوقائي دليل شامل حول التعامل مع فيروس جدري القرود من خلال عدد من إجراءات الحجر الصحي بمنافذ الدخول في المطارات والموانئ، على أن يتولى فرق الحجر الصحي تطبيق الإجراءات الوقائية حيال القادمين من الدول المتوطنة بجدري القرود أو الدول التي أبلغت مؤخرًا عن حالات جديدة؛ للاكتشاف المبكر للحالات ومنع دخولها.

تشمل الإجراءات الاحترازية مراقبة درجات الحرارة للقادمين من الخارج من خلال الكاميرات والبوابات الحرارية، والمناظرة البصرية للركاب وأطقم وسائل النقل القادمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

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