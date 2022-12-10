حياة كريمة بالغربية: المشروعات تتم على قدم وساق.. ونسبة التنفيذ مرتفعة (فيديو)

كشف عبد الوهاب الحضري منسق مساعد مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، تفاصيل العمل بالمحافظة، مشيرا إلى أن المشروعات تتم على قدم وساق، ونسبة التنفيذ مرتفعة بكافة القطاعات الخدمية، بجانب تطوير البنية التحتية والفوقية.

وأضاف «الحضري» عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة dmc، اليوم، أنه سيتم إطلاق عدد من القوافل الإنسانية داخل قرى حياة كريمة، حيث كان هناك توجيهات من محافظ الغربية بالعمل على استغلال كافة الموارد الموجودة داخل قرى المحافظة.

الانتهاء من تنفيذ كورنيش كامل بقرية نهطاي

ونوه منسق مساعد مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ كورنيش كامل بقرية نهطاي بالمحافظة، معقبًا: "الاهالي في قرية نهطاي بيقعدوا على الكورنيش بعد العصر للاستمتاع بأعمال التطوير".