سر بطن شيرين رضا المنفوخ في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تصدرت الفنانة شيرين رضا، محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، عند ظهورها في عدد من الصور التي ظهرت فيها مؤخرًا من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية بالسعودية، ببطن منتفخ، أثارت الجدل من خلاله.

وتساءل الجمهور عن سبب ظهورها بهذا الشكل، وشغل بال روّاد السوشيال ميديا عن هذا، وهل هذا حمل وزواج غير معلن أم ما السبب وراء هذا.

إلا أن هناك صور جديدة ظهرت فيها الفنانة شيرين رضا ببطن طبيعي دون أي انتفاخات، وهذا يوضح أن السبب وراء انتفاخ البطن الذي ظهرت فيه هو مجرد اختلاف لزوايا التصوير التي التقطت من خلالها الصور.

أحدث أعمال الفنانة شيرين رضا

من ناحية أخرى، انتهت شيرين رضا من تصوير حكاية "لو بعد حين" ضمن مسلسل "حدث بالفعل"، الذي تتعاون فيها لأول مرة مع الفنانة دينا الشربيني.

الحكاية بطولة دينا الشربيني وشيرين رضا وإسلام حافظ وبسنت حاتم ومحمد أبو داوود وعابد عناني ولبني ونس وإخراج هشام الرشيدى، والمسلسل إنتاج مصري إماراتي مشترك.

العمل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تلفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

وينتمي المسلسل لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية أسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

حكاية "لو بعد حين" تعد التعاون الأول بين دينا الشربيني وشيرين رضا، وتتكون الحكاية من 3 حلقات.

وكان قد انتهى صناع حكاية "تحت الحزام" من بطولة غادة عبدالرازق، سلمي ابو ضيف، بسنت حاتم من تصوير مشاهد الحكاية مؤخرا في منطقة التجمع.

و شاركت الفنانة شيرين رضا مؤخرًا في فيلم "تحت تهديد السلاح" بجانب الفنان حسن الرداد، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ونال إعجاب الجمهور، بعد عرضه، ودارت أحداث الفيلم في إطار تشويقي، به نوع من الإثارة.

ويشارك في فيلم "تحت تهديد السلاح" عدد من الفنانين ومنهم مي عمر، بيومي فؤاد، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، عباس أبوالحسن، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.