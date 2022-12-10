محافظ قنا: مناظرة 2110 رؤس ماشية وطائر في قافلة بيطرية مجانية

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقريتيّ أولاد عمرو والأشراف يومي الأربعاء والخميس الموافقين (7، 8 ديسمبر الجاري)، لمناظرة الحيوانات والطيور لدى صغار المربين بكلتا القريتين وتوفير العلاج اللازم لكل حيوان مصاب، طبقا لنوع المرض.

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى مناظرة 2110 حيوان وطائر، بواقع (527 أغنام، 437 أبقار، 176 جاموس، 72 دواب متنوعة، 7 جمال، 871 دواجن)، وتم إجراء الفحص على تلك الحيوانات والطيور في مجال الباطنة، الأمراض المعدية، الطفيليات الداخلية والخارجية، فضلا عن توعية صغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وكيفية علاجها بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتا إلى أنه شارك في هذه القافلة أطباء المديرية.

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية وجامعة جنوب الوادي، للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لتوفير الخدمة البيطرية المتميزة فى جميع القرى والمراكز بالمحافظة والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات البيطرية جزء لا يتجزأ من توجه القيادة السياسية فى إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.