سفير ورئيس حملة وهمية.. القبض على أشهر مزور محررات رسمية

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص تخصص في تزوير المحررات الرسمية واستخدامها في عمليات نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات واستخدامها في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية وإيهامهم بأنه يعمل سفير ورئيس حملة وهمية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن بنى سويف تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة بنى سويف وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - أكلاشيه - عدد من شهادات التقدير "خالية البيانات" منسوب صدورها للحملة الوهمية المُشار إليها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - شهادات بروتوكول تعاون ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - شهادات تقدير وكارنيهات منسوب صدورهم للعديد من الجهات بالدولة – عدد من الكارنيهات بأسماء العديد من الأشخاص والأرقام القومية الخاصة بهم والصور الشخصية منسوب صدورهم لذات الحملة) ، وكذا (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل على تطبيق (الواتس آ ب) تؤكد ممارسة نشاطه الإجرامي وكذا رسائل نصية تفيد تحويل مبالغ مالية له من العديد من الأشخاص على إحدى المحافظ الإلكترونية.

وبمواجهة المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وحيازته للمضبوطات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.