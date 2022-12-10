برلماني: القمة العربية الصينية تصب في سبيل تطوير العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين

أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أن القمة العربية الصينية التى انعقدت مساء أمس بالمملكة العربية السعودية تصب في سبيل تطوير العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، وتساعد على تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف النائب أحمد عاشور أن القمة العربية الصينية انعقدت في توقيت صعب يمر به العالم بمتغيرات وتحديات كبيرة، خاصة فيما يخص ملفي الغذاء والطاقة وكذلك التغيرات المناخية وتداعيات التضخم العالمي، مشيرا إلى أن الآمال معقودة عليها في تعزيز التعاون العربي الصيني وفتح آفاق ضخمة للتعاون المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين.



وشدد عاشور على أهمية المشاركة المصرية في القمة العربية الصينية، خاصة وأن مصر تجمعها علاقات قوية مع الصين في جميع المجالات ، كما أن الرئيس السيسي حريص على التعاون الصيني العربي وعرض رؤية مصر التي تتركز على استدعاء كافة قدرات التعاون الكامنة ما بين الدول العربية والصين.



وأكد النائب أحمد عاشور على أن هذه القمة العربية الصينية، مهمة واستثنائية في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية، مشيدا بكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة، حيث قدم الرئيس روشتة فعالة لمواجهة التحديات الراهنة حتى نكون أكثر استجابة لتلبية احتياجات الشعوب، والتي تتطلب تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف، والتعاون في إطار التعاون جنوب-جنوب لتطوير الزراعة والصناعات الغذائية، وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المستدامة، مشيرا إلى أنها جسدت وجود إرادة جادة نحو تعزيز التعاون المؤسسي المشترك، والتي بدأت بتدشين "منتدى التعاون العربي الصيني" عام 2004، وتبلغ اليوم ذروتها باجتماع القمة العربية الصينية الأولى لتحقيق المزيد والمزيد في مجالات اقتصادية وتنموية وتكنولوجية عدة.