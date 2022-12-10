السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط مستريحين الدواجن بالإسماعيلية بعد جمعهما 2 مليون جنيه

جريدة الدستور

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص) بتضررهم من (صاحب شركة للاستيراد والتصدير "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى تجارة الدواجن مقابل أرباح، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (مليون جنيه).

كما تبلغ للإدارة من (أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بتضرره من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منه لتوظيفها له فى تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (250 ألف جنيه) من المُبلغ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بممارستهما نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، فتم تخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية جرائم الأموال العامة محافظة الإسماعيلية

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