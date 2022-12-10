ضبط صاحب مكتبة بالوايلي يبيع كتبا جامعية دون تفويض

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط مالك مكتبة لقيامه بتصوير وبيع العديد من الكتب الدراسية للتعليم الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون بالوايلي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مالك مكتبة- كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) ببيع وتصوير العديد من الكتب لمختلف السنوات الدراسية للتعليم الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (150) كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصة بإحدى الجامعات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.. بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.