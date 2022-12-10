تجديد حبس مدمن عين شمس المتهم بالتعدى على طالب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس شخص مدمن لمخدر الآيس؛ لاتهامه باستدراج طالب والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه بسبب اعتقاده بقيام المجني عليه بأعمال سحر له، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة والتعدي على الطالب بالضرب المبرح بعد تقييده في محاولة لأخذ اعتراف منه بأنه يقوم بالسحر له.

وأضاف أنه أصيب منذ فترة بتشنجات وحالة عصبية شديدة ونوبات غريبة، وقال له أحد أقاربه إن ما يحدث له هو سحر ومس من الجن وأن الطالب المجني عليه من يفعل به هذا.

من أجل ذلك استدرجه بحيلة إلى شقته ثم قيده وانهال عليه ضربا حتى يعترف إلا أن المجني عليه أنكر ذلك الاتهام، وأوضح المتهم أنه لم يكن يعرف أن تعاطي مخدر الآيس سيسبب له الهلاوس والتشنجات وليس السحر

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بسماع صوت استغاثة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

على الفور تم الانتقال للشقة محل البلاغ، وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبصحبته (طالب – مقيم بدائرة القسم ) مكبل اليدين والقدمين ومصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعثر بداخل الشقة على "سلك كهربائى عليه آثار دماء - حبل - لاصق شفاف عليه آثار دماء - قطعة من الحديد - أسطوانة غاز".

وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجني عليه لمسكنه بدعوى مساعدته فى أعمال إصلاحات بالشقة محل سكنه، وعقب دخوله قام بالتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة حديدية محدثًا إصابته المُشار إليها، وتهديده بالقتل، وتقييده والتعدى عليه بالضرب بسبب اعتقاده بقيام المجنى عليه بأعمال سحر له.