السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مدمن عين شمس المتهم بالتعدى على طالب

جريدة الدستور

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس شخص مدمن لمخدر الآيس؛ لاتهامه باستدراج طالب والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه بسبب اعتقاده بقيام المجني عليه بأعمال سحر له، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة والتعدي على الطالب بالضرب المبرح بعد تقييده في محاولة لأخذ اعتراف منه بأنه يقوم بالسحر له.

وأضاف أنه أصيب منذ فترة بتشنجات وحالة عصبية شديدة ونوبات غريبة، وقال له أحد أقاربه إن ما يحدث له هو سحر ومس من الجن وأن الطالب المجني عليه من يفعل به هذا.

من أجل ذلك استدرجه بحيلة إلى شقته ثم قيده وانهال عليه ضربا حتى يعترف إلا أن المجني عليه أنكر ذلك الاتهام، وأوضح المتهم أنه لم يكن يعرف أن تعاطي مخدر الآيس سيسبب له الهلاوس والتشنجات وليس السحر

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بسماع صوت استغاثة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

على الفور تم الانتقال للشقة محل البلاغ، وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبصحبته (طالب – مقيم بدائرة القسم ) مكبل اليدين والقدمين ومصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعثر بداخل الشقة على "سلك كهربائى عليه آثار دماء - حبل - لاصق شفاف عليه آثار دماء - قطعة من الحديد - أسطوانة غاز".

وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجني عليه لمسكنه بدعوى مساعدته فى أعمال إصلاحات بالشقة محل سكنه، وعقب دخوله قام بالتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة حديدية محدثًا إصابته المُشار إليها، وتهديده بالقتل، وتقييده والتعدى عليه بالضرب بسبب اعتقاده بقيام المجنى عليه بأعمال سحر له.

قاضي المعارضات محكمة جنح عين شمس مخدر الأيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

ضبط 8849 عبوة سجائر مجهولة المصدر فى حملات مكبرة

ضبط 8 أطنان دواجن مجهولة المصدر فى بنى سويف

انتصار السيسى: علينا بالعمل جميعًا لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مجتمعنا

إصابة سيدة فى مشاجرة بين عائلتين بقرية أبوجندير الفيوم

تفاصيل خناقة عبدالله السعيد ومصطفى فتحى فى مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

سفير ورئيس حملة وهمية.. القبض على أشهر مزور محررات رسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة