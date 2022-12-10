السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يكشف تفاصيل ضبط مركز طبي يجري العمليات دون ترخيص

جريدة الدستور

نجحت مديرية أمن الجيزة، في ضبط مركز طبي لإجراء عمليات طبية غير مشروعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم إدارة المراكز الطبية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بإدارة مركز طبي لإجراء عمليات طبية غير مشروعة كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبطه و5 عاملين آخرين بالمركز مقيمون بدائرة المركز، كما تم ضبط كمية من أقراص الترامادول المخدرة- مبلغ مالي "حصيلة نشاطه غير المشروع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن الجيزة عمليات طبية غير مشروعة وزارة الداخلية

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