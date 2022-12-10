سقوط لص يسرق السيارات بأسلوب كسر الزجاج في الجيزة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) باكتشافه بكسر زجاج سيارته وسرقة (2 حقيبة بداخلهما مبالغ مالية – هاتف محمول – متعلقات شخصية) من داخلها حال تواجدها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها بحيازة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج"، وأقرا بقيامه بإنفاقه المبالغ المالية من متحصلات الواقعة على (متطباته الشخصية – شراء أجهزة كهربائية) كما تم بإرشاده ضبط (الأجهزة المشار إليها – الهاتف المحمول) المستولى عليه بمسكنه.