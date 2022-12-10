السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط لص يسرق السيارات بأسلوب كسر الزجاج في الجيزة

جريدة الدستور

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) باكتشافه بكسر زجاج سيارته وسرقة (2 حقيبة بداخلهما مبالغ مالية – هاتف محمول – متعلقات شخصية) من داخلها حال تواجدها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها بحيازة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج"، وأقرا بقيامه بإنفاقه المبالغ المالية من متحصلات الواقعة على (متطباته الشخصية – شراء أجهزة كهربائية) كما تم بإرشاده ضبط (الأجهزة المشار إليها – الهاتف المحمول) المستولى عليه بمسكنه.

الداخلية قسم شرطة إمبابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

أسماء 10 مصابين إثر انقلاب «ميكروباص» فى بنى سويف

«زراعة البحيرة»: الانتهاء من حصر القمح والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

انتهاء صلاة الجنازة على صلاح فضل ودفن جثمانه بمقابر العائلة بالقطامية

«صحة بنى سويف» تنهى استعداداتها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الداخلية تضبط 105 كيلو بانجو و15 كيلو هيروين بحوزة تجار مخدرات بدمياط

رئيس الوزراء يتفقد محطة صرف صحى الزراير الجديدة بالسويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة