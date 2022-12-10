السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء رئيس مركز الأورام في اتهام سيدة بتزوير أوراق علاج بمصر القديمة

جريدة الدستور

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية باستدعاء رئيس مركز الأورام؛ لسؤاله في واقعة اتهام سيدة بتزوير أذونات صرف أدوية أورام لوالدها بأسعار غاليه غير الأدوية التي يتناولها، بقيمة مالية قدرت بمبلغ ٧٢ ألف جنيه.

ووجهت النيابة للمتهمة اتهامات الأضرار بأموال الدولة والتزوير.

وكشفت تحقيقات النيابة التي أن المتهمة تدعي رضا، تقوم بصرف أدوية خاصة بالأورام لوالدها المريض بالسرطان، وقامت بتزوير أذونات صرف الأدوية، بالقصر العيني، بأدوية جديدة باهظة الثمن، واستمرت في صرف الأدوية حتى بعد وفاة والدها شهر مايو الماضي، ثم تقوم ببيعها.

وبضبطها والتحقيق معها، قالت إنها تعاني من ظروف مادية صعبه، وقامت بذلك من أجل توفير معيشة لأسرتها، وبعد وفاة والدها استمرت في ذلك وكانت تبيع الأدوية كلها حتى التي كان يتناولها والدها.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة يفيد بقيام إحدى السيدات بتزوير أذونات صرف أدوية لوالدها، حتي بعد وفاته، وبالتحري حول الواقعة تبين صحتها وأمكن ضبطها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

نيابة مصر القديمة الجزئية سيدة صرف أدوية قيمة مالية

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