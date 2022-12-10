رئيس الوزراء يشهد افتتاح مجمع هيئة قضايا الدولة بالسويس

في إطار زيارته اليوم لمحافظة السويس، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح مجمع هيئة قضايا الدولة بمدينة السويس.

وتفقد رئيس الوزراء عدداً من مكونات المجمع، وأثنى على جودة وإتقان الأعمال المُنفذة به، التي تسهم في تيسير العمل بما يخدم المواطن، وبما يتناسب مع المسيرة التاريخية من العطاء لهيئة قضايا الدولة.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من المستشار عمر مروان، وزير العدل، حول مختلف جوانب تنفيذ المبنى، حيث أكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة التطوير التي شملت عدداً كبيراً من مقار هيئة قضايا الدولة بالمحافظات، لجعلها مقار ذكية، مزودة بجميع التقنيات الحديثة، مع دمج التكنولوجيا الذكية في البنية التحتية لتلك المقار، الأمر الذي يسهم في سرعة وتنظيم العمل القضائي، تحقيقا للعدالة الناجزة.

وأضاف المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، أن تصميم مجمع هيئة قضايا الدولة بالسويس، تم بواجهة حضارية، وفقا لأحدث التقنيات، على مساحة تبلغ نحو ١٤٠٠ متر مربع، وارتفاع ٤ أدوار، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات الحديثة، ونظم الحماية المدنية والتأمين، بالإضافة إلى تزويده بنظام أرشيف إلكتروني لحفظ المستندات والسجلات القضائية، بما يضمن سرعة إنجاز العمل القضائي، إلى جانب تأثيث المبنى بأرقى أنواع الأثاث المكتبي، لتهيئة بيئة العمل، للمستشارين لسرعة إنجاز الأعمال.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد وصل إلى مقر ديوان عام محافظة السويس، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وفور وصوله افتتح رئيس الوزراء ديوان عام المحافظة بعد تجديده كليا وانتقل لافتتاح المركز التكنولوجي الجديد لخدمة المواطنين

ويقدم المركز التكنولوجي الجديد خدمات الإسكان وخدمات الأملاك وخدمات التخطيط العمراني وخدمات المستثمرين وشباب الخريجين والبيئة والخدمات الجماهيري والقانون وبوابة الشكاوى الحكومية، في إطار تطوير وميكنة المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية بالديوان العام.