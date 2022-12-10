السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن صدمته سيارة وفرت هاربة ببني سويف

ارشيفية
ارشيفية

لقى مواطن مصرعه حيث صدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة، بقرية جبل النور التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

البداية بتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع "محمد.ي.م"، 53 عامًا، بعدما صدمته سيارة مسرعة بمدخل قرية جبل النور التابعة لمركز ببا، أثناء عودته من عمله بأحد مصانع الأسمنت شرق النيل، وتم التوجيه بسرعة ضبط السائق والسيارة المتسببة في الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بيسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى المستشفي التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت جهات التحقيق بتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.

مواطن سيارة مسرعة محافظة بني سويف اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف هيئة الإسعاف المصرية

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