السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الأنبا باسيليوس فوزي يتفقد مدرسة الشمامسة بالإيبارشية

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مدرسة الشمامسة للمرحلة الابتدائية بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وخلال الزيارة، اطمأن الأب المطران على سير العملية التعليمية بالمدرسة، كما أكد نيافته لأبنائه الطلبة أهمية المواظبة على حضور جميع المحاضرات الكنسية، المقدمة لهم.

وكان قد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، معهد التربية الدينية بالإيبارشية.

جاء ذلك بحضور إدارة، ودارسي المعهد، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا أبويًا مع أبنائه الطلبة، موكدًا لهم أهمية بنيان الخادم من خلال الدراسة بالمعهد، والتواصل الدائم مع المحاضرين.

وبدأت الكنيسة الكاثوليكية، صوم الميلاد المجيد، ولمدة 15 يومًا، تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقًا للتقويم الغربي.

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة الكاثوليكية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

احتفالات الكاثوليكية بعيد الميلاد

ومن المقرر أن يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد الميلاد المجيد، مساء 24 ديسمبر الجاري، بكاتدرائية السيدة العذراء مدينة نصر.

صوم من الدرجة الثانية

وتعود أيّام صوم الميلاد إلى موسى النبي والذي صام 40 يومًا في العهد القديم عندما استلم لوحي الشريعة، و3 أيام المتبقية في الصيام تعود لتذكار نقل جبل المقطم.

وقسمت الكنيسة الأرثوذكسية أصوامها إلى قسمين، الأول يسمي بأصوام من الدرجة الأولى وهي أيام الأربعاء والجمعة، وصوم القيامة، صوم يونان، برمون الميلاد والغطاس، والقسم الآخر يسمى بأصوام الدرجة الثانية وهم صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم السيدة العذراء.

و"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذي ينتهي بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

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