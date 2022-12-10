السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يحذر من التعاون الدفاعى بين إيران وروسيا

جون كيربي
جون كيربي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين،: إن هناك علاقة واسعة النطاق تشمل معدات مثل الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات المقاتلة بين موسكو وطهران. 

 

كما حذر من "شراكة دفاعية كاملة" بين روسيا وإيران، مشددا على أن ذلك لو تم فعلاً فسيعود بضرر كبير على أوكرانيا ومن حول إيران وحتى على العالم بأسره، وفقا لما نقلته “العربية”.

 

ولفت أيضا إلى أن روسيا تسعى للتعاون مع إيران في مجالات مثل تطوير الأسلحة والتدريب، في حين تقدم موسكو لطهران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني، الأمر الذي يحول علاقتهما إلى شراكة دفاعية كاملة، وفق تعبيره.

 

وتابع أن بلاده  أطلعت أيضا على تقارير تفيد بأن موسكو وطهران تدرسان إنشاء خط إنتاج مشترك للطائرات المسيّرة القاتلة في روسيا، حاضاً إيران على عكس المسار وعدم اتخاذ هذه الخطوات.

 

بوتين: من الممكن إجراء مزيد من تبادل السجناء مع أمريكا

بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من الممكن حدوث مزيد من عمليات تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا وإن الاتصالات بين جهازي المخابرات في البلدين ستستمر.


وأدلى بوتين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في "بشكك" بقرغيزستان، بعد يوم من إفراج الولايات المتحدة عن تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت مقابل إطلاق سرح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر في أبرز عملية تبادل للسجناء بين البلدين منذ سنوات.


وسئل بوتين عما إذا كان من الممكن القيام بعمليات تبادل أخرى للسجناء بين البلدين فقال: "نعم، كل شيء ممكن. الاتصالات متواصلة. وفي الواقع لم تتوقف أبدا ... تم التوصل إلى حل وسط ونحن لا نرفض استمرار هذا العمل في المستقبل".


وما تزال روسيا تحتجز بول ويلان، وهو من قدامى المحاربين في مشاة البحرية الأمريكية وأدين بالتجسس في عام 2020 في محاكمة قال دبلوماسيون أمريكيون إنها كانت غير عادلة وشابها غموض.

البيت الأبيض شراكة دفاعية كاملة روسيا إيران الطائرات المسيرة المروحيات الطائرات

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