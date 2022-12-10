السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تزوّد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات وصواريخ

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن أن بريطانيا ستزود أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات وصواريخ للدفاع الجوي، خلال الأسابيع المقبلة

 

بحسبما أعلنه المكتب، أكد رئيس الوزراء البريطاني خلال مكالمة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي أن بريطانيا ستسلم أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، مدافع مضادة للطائرات، وصواريخ للدفاع الجوي، التي كانت لندن قد تعهدت بتسليمها في وقت سابق.

 

وجاء في البيان "أبلغ رئيس الوزراء البريطاني (زيلينسكي) بآخر المعلومات المتعلقة بتوريد المساعدات العسكرية البريطانية".

 

وقال رئيس الوزراء "إنه سيتم تسليم مدافع إضافية مضادة للطائرات وصواريخ دفاع جوي قصيرة المدى في الأسابيع المقبلة".

 

الاتحاد الأوروبي 

أفادت بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بلجيكا ولوكسمبورج جمدت 18,9 مليار يورو من أصول أثرياء روس وكيانات فرضت عليها عقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

ووفقًا لإحصاءات للاتحاد الأوروبي نقلتها وكالة فرانس برس الجمعة، جاءت بلجيكا في المقدمة بحيث جمدت 3,5 مليار يورو من الأصول الروسية تلتها لوكسمبورغ بـ2,5 مليار وإيطاليا بـ2,3 مليار وألمانيا بـ2,2 مليار.

 

أما أيرلندا والنمسا وفرنسا وإسبانيا فقد جمدت كل منها على حدة أكثر من مليار يورو بحسب البيانات المعلنة بحلول 25 نوفمبر.

 

وفرض الاتحاد الأوروبي حزمًا عدة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ أن بدأت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير.

 

وفي حين أبلغ عدد من أعضاء التكتل الذي يضم 27 دولة عن استهداف مبالغ كبيرة، فإن البعض الآخر لا يزال متأخرًا كثيرًا.

 

وتتذيل القائمة مالطا التي لديها مخطط "جواز السفر الذهبي" المثير للجدل للمستثمرين الأثرياء بمن فيهم الروس، إذ قامت بتجميد 146,558 يورو فقط.

 

وتأتي اليونان في المركز الثاني بأرصدة مجمدة تبلغ 212,201 يورو.

 

وفي المجموع يخضع 1,241 فرد و118 كيانًا لعقوبات تشمل تجميد الأرصدة وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بسبب دورهم في الصراع في أوكرانيا.

 

وذكّرت بروكسل الخميس الدول الأعضاء بأن تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات أمر إلزامي، وكذلك توفير البيانات المتعلقة بها.

 

وأشارت الرسالة الى أنه "مع ذلك، تظل المعلومات المقدمة وتواتر التحديثات متفاوتة بين الدول الأعضاء"، مضيفة "هذا يقوض جهودنا المشتركة".

 

ويدرس الاتحاد الأوروبي حاليًا مقترحات بشأن سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.

بريطانيا ستزود صواريخ للدف الجوى الأسابيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

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