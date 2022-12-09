الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: لولا وجود عمار الشريعى كانت الحياة سينقصها الكثير

عمار الشريعي
عمار الشريعي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، إنه لولا وجود عمار الشريعي كانت الحياة سينقصها الكثير.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، أن عمار الشريعي توفي في 7 ديسمبر 2012 وهو فعلاً ساب فراغ كبير جدًا.

وتابع: "مش بس ألحانه للتترات والموسيقى التصويرية وكمان الأغاني، لكن عمار كشخص بيعكس قوة بجبروت الرجل الذي أنعم الله عليه بالبصيرة بديلاً عن البصر يعمل كل ده بشكل خرافي وكان مثقفًا وعلمنا نسمع الموسيقى إزاي".

وأحيا برنامج آخر النهار ذكرى رحيل الموسيقار عمار الشريعي، من خلال عرض عدد من أعماله التراثية.

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