التطور يطول قرى الغربية.. والأهالى: «حياة كريمة» حولت الحلم حقيقة

حالة من الفرحة والتفائل تجسدت على وجوه أبناء قرية كفرفرسيس، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية بعدما شهدت قريتهم تطورا جزريا بعدما كانوا يعانون من نقص في الخدمات والمرافق وكانوا في طي النسيان حتى أشتملتهم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقامت بتطوير شامل من بناء وتشييد المرافق والمنازل وإدخال الخدمات وانشاء بنية تحتية تليق بالمواطنين وبالتأكيد الجانب التعليمي والصحي في القرية كان ضمن أولويات المبادرة.

تقول نرمين مصطفي، إحدى المواطنات، إن القرية كانت تحاج بشكل عاجل مدرستين ابتدائي وأخرى للتعليم الأساسي، وذلك لخفض نسب الكثافة بالمدارس، وتخفيف المشقة على الطلاب في الذهب والإياب لمدارس في مناطق مجاورة وبالفعل تم افتتح مدرسة منهم وجاري العمل في إنشاء الثانية، كما تم تشغيل الوحدة الصحية بالقرية ومركز صحة الأسرة واللذين كان يوجد بهما أجهزة حديثة ولكن غير مستغلة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مكتب البريد وإعمار المنازل العشوائية الغارقة في الإهمال، ونأمل تدشين مشروع خدمي ينقذه العمالة غير المنتظمة التي شملتها منظومة تكافل وكرافة ورفعت عنها العبء، ويبقي استكمال طريق زفتي- بركة السبع وهو الطريق الرئيسي المؤدي للقرية، موجهة شكرها للرئيس علي المبادرة العملاقة.

من جانبه قال مصطفى صبحي، أحد أبناء القرية، إن الأهالي كانوا يطمحون لإدراج شوارع وحارات القرية ضمن مشروع الصرف الصحي، مع إحلال وتجديد شبكتي الكهرباء والمياه، وإدخال الغاز الطبيعي للقرية، ويبقى حلم الشباب بالقرية في إنشاء عمل خط مواصلات وموقف منتظم داخل القرية يربطها بالمركز والقري المجاورة، وإنشاء مركز شباب مطور بها، وكذا يأمل أهالي القرية في استحداث مكتب بريد بدل المتهالك وتزويد القرية بماكينات A T M، وهذا ما تم وزيادة بالقرية.